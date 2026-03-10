Dopo il derby perso col Milan, l'Inter è ripartita subito ad Appiano mettendo nel mirino la gara di sabato contro l'Atalanta. Chivu spera di recuperare il prima possibile i giocatori infortunati.
L'Inter è ripartita subito ad Appiano mettendo nel mirino la gara di sabato contro l'Atalanta. Chivu spera di recuperare i giocatori infortunati
"Ultimamente l'Inter ha pagato poco le assenze illustri che hanno inevitabilmente condizionato anche la partita contro il Milan. Ma, piano piano, Cristian Chivu ritroverà nel giro di poco tutti i protagonisti più incisivi: Bastoni sarà a disposizione già per la sfida all'Atalanta, così come Thuram che ha smaltito l'influenza. Calhanoglu e Lautaro dovrebbero tornare arruolabili per la sfida alla Fiorentina di fine marzo, ma se così non fosse saranno al massimo nel turno successivo, dopo la sosta per le nazionali", scrive La Gazzetta dello Sport.
