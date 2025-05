Nuovo fastidio alla caviglia oggi per Benjamin Pavard in casa Inter: gli aggiornamenti da Sky, domani la decisione di Inzaghi

Nuovo fastidio alla caviglia oggi per Benjamin Pavard in casa Inter . Gli aggiornamenti dopo l'allenamento odierno verso la semifinale di ritorno di domani contro il Barcellona arrivano da Sky Sport.

"Diamo un aggiornamento su Pavard, l’avevamo colto: ha sentito un nuovo fastidio alla caviglia in quelle prove che stava facendo individualmente. Inzaghi deciderà soltanto domani se portarlo in panchina quindi, toccherà ancora a Bisseck fare il centrale di destra. La decisione su Pavard verrà presa solo domani, è un passo indietro rispetto a ieri per lui”, le parole di Andrea Paventi da Appiano Gentile.