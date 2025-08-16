FC Inter 1908
Gianni Pampinella
27 minuti dopo il fischio d'inizio di Inter-Olympiacos, ultima amichevole dei nerazzurri prima dell'inizio ufficiale della stagione, Federico Dimarco è stato sostituito.

Cristian Chivu ha tolto precauzionalmente l'esterno sinistro causa di una contusione alla coscia destra, al suo posto è entrato Luis Henrique. Un infortunio che comunque non dovrebbe destare preoccupazione a nove giorni dalla prima di campionato dove l'Inter affronterà il Torino a San Siro.

