27 minuti dopo il fischio d'inizio di Inter-Olympiacos, ultima amichevole dei nerazzurri prima dell'inizio ufficiale della stagione, Federico Dimarco è stato sostituito.
27 minuti dopo il fischio d'inizio di Inter-Olympiacos, l'esterno sinistro è stato sostituito per una contusione alla coscia destra
Cristian Chivu ha tolto precauzionalmente l'esterno sinistro causa di una contusione alla coscia destra, al suo posto è entrato Luis Henrique. Un infortunio che comunque non dovrebbe destare preoccupazione a nove giorni dalla prima di campionato dove l'Inter affronterà il Torino a San Siro.
