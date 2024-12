Difficilmente Francesco Acerbi sarà della partita domani, in occasione di Inter-Parma, in programma alle 18:30 a San Siro e gara valida per il quindicesimo turno di Serie A.

L’ex difensore della Lazio non è allenato nemmeno ieri in gruppo e punta la trasferta in casa del Bayer Leverkusen in Champions League.