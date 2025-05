I due giocatori si erano allenati a parte oggi e non saranno a disposizione di Inzaghi per l'ultima gara di campionato

Per la gara contro il Como non ci saranno né Pavard, né Zielinski . I due avevano lavorato a parte oggi ed era stata rimandata la decisione su una loro convocazione per l'ultima gara di campionato.

Stando a quanto raccolto da FCINTER1908.IT i due giocatori non saranno a disposizione di Inzaghi e torneranno ad allenarsi in gruppo a partire da lunedì e in vista della finale di Champions League del 31 maggio contro il PSG. Inzaghi ha aggregato al gruppo dei giocatori che domani raggiungeranno Como tre giocatori della Primavera: Topalovic, Alexiou e Re Cecconi. In gruppo invece si sono allenati oggi sia Lautaro che Frattesi che saranno a disposizione dopo aver recuperato dai rispettivi infortuni.