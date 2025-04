Diversi i temi che riguardano l'attualità in casa Inter a poche ore dalla sfida col Parma. Li ha sintetizzati Repubblica in edicola stamattina attraverso il focus seguente: "Inzaghi, che oggi non sarà in panchina per squalifica, contro il Milan poteva contare «solo su quattordici giocatori di movimento», come ha detto dopo la partita. In tre giorni scarsi, le cose sono un po’ migliorate. Lautaro, Arnautovic e Dimarco sono tornati ad allenarsi in gruppo. Preoccupano invece le condizioni di Dumfries.