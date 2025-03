Yann Sommer ha iniziato a lavorare con un tutore che potrebbe anticipare il suo ritorno in campo, come rivelato da Fcinter1908

Inzaghi potrebbe recuperare uno dei suoi titolari infortunati il prima possibile. Yann Sommer ha iniziato a lavorare con un tutore che potrebbe anticipare il suo ritorno in campo, come rivelato nei giorni scorsi da Fcinter1908 .

"È iniziata la nuova vita di Yann Sommer dopo l’operazione al pollice e con il tutore ad hoc che lo aiuterà nei prossimi giorni. Ieri è stato il primo giorno di allenamento per lo svizzero con la novità al dito che accelera il suo ritorno in campo. Il 36enne portiere svizzero lavorerà con il tutore per tutta la settimana e, se la risposta sarà positiva, potrebbe tornare a disposizione in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord dell’11 marzo. Nel frattempo, l’Inter si gode i primi lampi di Josep Martinez: le prestazioni dello spagnolo tra i pali hanno convinto tutti all’Inter", scrive La Gazzetta dello Sport.