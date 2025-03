Gli impegni sono tantissimi e l'Inter , visto il tour de force che sta vivendo e che vivrà nelle prossime settimane, spera di recuperare al più presto gli infortunati. Questo il punto dall'infermeria da Tuttosport: "Al massimo Carlos Augusto sabato può ripartire dalla panchina per esserci al ritorno con gli olandesi, mentre per Zalewski e lo stesso Dimarco soltanto tra una settimana si capirà se saranno recuperabili per andare in panchina a Bergamo ( Darmian tornerà invece dopo la sosta).

Per quanto riguarda Yann Sommer, invece: “È iniziata la nuova vita di Yann Sommer dopo l’operazione al pollice e con il tutore ad hoc che lo aiuterà nei prossimi giorni. Quello di domenica è stato il primo giorno di allenamento per lo svizzero con la novità al dito che accelera il suo ritorno in campo. Il 36enne portiere svizzero lavorerà con il tutore per tutta la settimana e, se la risposta sarà positiva, potrebbe tornare a disposizione in vista del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord dell’11 marzo”, si legge su La Gazzetta dello Sport.