La data più probabile per il rientro in campo di capitan Lautaro Martinez: ecco le ultimissime da Appiano Gentile

La data più probabile per il rientro in campo di capitan Lautaro Martinez dopo il risentimento ai flessori diagnosticato nei giorni scorsi. L'argentino sta lavorando ad Appiano Gentile per tornare il prima possibile a disposizione di Simone Inzaghi.