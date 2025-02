Inter, quando torna Sommer? E' la domanda che tutti i tifosi si stanno facendo in queste ore. Lo svizzero, infortunatosi al pollice della mano destra nell'allenamento di ieri, sarà ai box per qualche giorno. Oggi, come ha informato il club nerazzurro con un comunicato ufficiale, si è intanto sottoposto a intervento chirurgico per ridurre la frattura. L'Inter spiega quando tornerà ad allenarsi: