... i tempi di recupero

Il dito verrà steccato e i tempi di recupero vanno stimati in almeno un mese di stop. Questo vuol dire che l’Inter riavrà il suo portiere titolare dopo la sosta di campionato ma soprattuto significa che Sommer salterà il crocevia più importante della stagione, considerato che il menù prevede in campionato le trasferte a Napoli e a Bergamo, in Champions i due match validi per gli ottavi di finale con una tra Psv e Feyenoord oltre alla gara di Coppa Italia con la Lazio che martedì dirà chi affronterà il Milan in semifinale. Una iattura visto quanto è importante lo svizzero tanto per lo sviluppo del gioco, quanto per la leadership che emana a tutta la difesa. Al mazzo vanno aggiunti pure i match a San Siro contro Genoa (domani sera) e Monza, il che fa salire a sette le gare in cui l’Inter non avrà il suo totem.