Inter, stop di un mese per Pavard: out 6 partite, il piano per la Supercoppa

Benjamin Pavard sarà completamente recuperato solo in vista della Supercoppa in Arabia Saudita, prevista a gennaio. Il difensore francese potrebbe tornare in campo già contro il Cagliari il 28 dicembre, probabilmente dalla panchina, ma il quadro generale non cambia: come riferisce Tuttosport, l’infortunio subito durante la partita di martedì contro il Lipsia lo costringerà a un mese di stop.