I tempi degli infortunati

Attualmente l’emergenza sulle corsie esterne è il principale motivo di preoccupazione per Inzaghi, che in una sfida al vertice così importante come quella del Maradona non avrà alternative a Dumfries e Dimarco. Il jolly era proprio Darmian, essendo impiegabile anche come braccetto di difesa, ma l’ultimo infortunio ha peggiorato la situazione costringendo Inzaghi a pensare a possibili nuovi accorgimenti in caso di necessità. Ai box in casa nerazzurra c’è anche una pedina alquanto duttile come Zalewski, out per un risentimento muscolare al soleo della gamba destra e destinato a rientrare non prima del match di ritorno in Europa contro il Feyenoord. Potrebbe farcela invece per la gara d’andata contro gli olandesi il brasiliano Carlos Augusto, che in questa fase avrebbe potuto dare fiato a Dimarco o essere un ricambio per Bastoni in fase difensiva.