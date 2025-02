Due giocatori ai box in casa Inter verso il prossimo impegno di campionato contro il Genoa. Queste le novità raccolte da Pasquale Guarro per FCIN1908.it dopo l'allenamento di oggi ad Appiano Gentile.

"Inter, Carlos Augusto non è ancora rientrato in gruppo. Ad oggi l’indicazione più probabile sembra quella di una panchina contro il Genoa per il brasiliano. Stesso discorso per Thuram". Si va dunque verso la panchina per entrambi i giocatori. Dopo il Genoa, ci sarà l'impegno con la Lazio in Coppa Italia.