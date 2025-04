"Marcus Thuram non ci sarà né in Emilia e neanche nel superderby di Coppa Italia: nessuno è preoccupato per lo stato di salute del francese in vista della Champions, ma la sua assenza in questo doppio incontro ravvicinato peserà parecchio. Dopo essere rimasto in campo per tutto il match contro i bavaresi e aver avvertito i primi fastidi durante il lavoro di scarico di giovedì ad Appiano, ieri Thuram ha fatto gli esami del caso: effettivamente, c’è un affaticamento agli adduttori della coscia sinistra, il classico problema da valutare giorno dopo giorno.