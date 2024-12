La gara persa dall’Udinese per 1-3 contro il Napoli non ha lasciato solo l’amarezza del risultato, ma anche il timore per le condizioni fisiche di Sandi Lovric in casa friulana. Giovedì i friulani affronteranno l’Inter in Coppa Italia e la situazione del centrocampista è tutt’altro che rassicurante.