Martinez a InterTV: “Barcellona squadra forte ma non è semplice giocare al Meazza”

Raggiunto dai microfoni di InterTv nel post partita di Inter-Verona il portiere nerazzurro Josep Martinez: "Oggi era una gara importante, avevamo tanti cambi nell'undici iniziale e per noi è importante avere queste opportinità per metterci in mostra con il Mister. Per noi è importante per il tema della fiducia visto che venivamo da due sconfitte in campionato e lasciaere la porta inviolata è molto importante. Ora pensiamo a martedi e alle prossime partite che arriveranno. Noi dobbiamo pensare al nostro, dobbiamo vincere le gare che rimangano e sperare che lascino qualche punto. Nel calcio può succedere di tutto noi dobbiamo essere pronti. Il Barcellona è una squadra forte ma noi abbiamo dimostrato li di essere forti. Al Meazza non è semplice venire"