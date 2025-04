"In questi giorni dobbiamo cercare di ricaricare le energie fisiche e mentali e analizzare la partita di oggi"

Mercoledi' i nerazzurri faranno visita al Barcellona in occasione della semifinale di andata di Champions League: "In questi giorni dobbiamo cercare di ricaricare le energie fisiche e mentali e analizzare la partita di oggi. Parlare di altro sarebbe troppo facile. A Barcellona andremo con tantissimo rispetto ma non con paura".