Inzaghi lancia l’allarme sulle condizioni di Taremi: “Il problema è che…”

Vittoria fondamentale per l'Inter che vince 2-1 contro l'Udinese. Decisive le reti di Frattesi e Arnautovic nella prima frazione, Solet ha provato a riaprire la gara, ma non è bastato ai bianconeri per trovare il pareggio. Successo numero 20 in stagione per la squadra di Simone Inzaghi - espulso nel finale per proteste - ora i nerazzurri sono a +6 sul Napoli, in attesa della sfida tra partenopei e Milan di questa sera. Senza Taremi, fermatosi a causa di un affaticamento muscolare, Simone Inzaghi ha schierato Arnautovic e Thuram nel classico 3-5-2.

L'allarme di Inzaghi su Taremi

E a fine partita, Inzaghi ha lanciato l'allarme proprio sulle condizioni del centravanti ex Porto, che proprio non riesce a superare i problemi fisici: "Taremi? Ha la pubalgia e il problema è che non passa. E' da Lecce che non si allena come vorrebbe. Oggi non era in grado di giocare, vedremo per mercoledì".