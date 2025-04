Come gestirà Kompany l'emergenza in difesa?

L'allenatore Vincent Kompany ha parlato in conferenza delle alternative a sinistra: “Stanisic, Guerreiro, Laimer - se si è creativi, si possono forse aggiungere altri giocatori. Kimmich ha giocato esterno. Serge Gnabry ha giocato come terzino esterno contro il Friburgo. Si può sempre essere creativi...”. La Bild ricorda come nella seconda giornata di campionato Gnabry fosse stato utilizzato come esterno sulla fascia destra, ma in una chiave decisamente offensiva. Kompany ha aggiunto di non avere alcun problema a far giocare un mancino come Laimer o Stanisic sulla fascia sinistra, ma non vuole ingigantire la questione relativa alla difesa: “Non ci sono scuse. Chi gioca a sinistra o a destra, tutto questo non è più importante dei nostri obiettivi”. Si è parlato della sessione di allenamento nella quale Kompany ha provato alcuni giovani difensori come Roko Mijatovic, Julian Yanda, Cassiano Kiala e Magnus Dalpiaz: "Mi piace. Ma non dobbiamo dimenticare i passi che questi giocatori devono fare per continuare a crescere. Ma ogni tanto si vede che uno o l'altro hanno qualcosa di speciale che al momento non abbiamo in squadra...”.