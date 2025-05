Non solo per portare avanti fino in fondo la lotta scudetto, ma anche per presentarsi nel migliore dei modi alla finale di Champions

Il dilemma in casa Inter è uno solo: a Como Lautaro sì o Lautaro no? Non solo per portare avanti fino in fondo la lotta scudetto, ma anche per presentarsi nel migliore dei modi alla finale di Champions del 31 maggio col Psg.