"Ieri il tecnico ha escluso un recupero dei quattro assenti di ieri, ovvero Lautaro, Pavard, Mkhitaryan e Frattesi: «Non riavrò nessuno», ha detto. In realtà, se il capitano e l’armeno sembrano fuori causa, per il difensore e il centrocampista è bene avere qualche speranza, almeno per la panchina. Lautaro invece tornerà per il Como, ultima giornata: chissà se per festeggiare un sorpasso inatteso o solo per scaldare i motori in vista di Monaco, di sicuro è troppo importante adesso curare il recupero dall’elongazione muscolare. Capitolo Thuram: il francese ieri si è scaldato a lungo ma non è entrato. Contro la Lazio avrebbe comunque giocato, almeno uno spezzone di partita, perché ne ha bisogno. E così sarà: da capire se Inzaghi lo rilancerà titolare o se vorrà tenersi la ThuLa per Como, a maggior ragione ora che Taremi sta dando buone risposte", rivela La Gazzetta dello Sport.