L'Inter proverà a fare il massimo e di certo non mollerà l'obiettivo scudetto fino all'ultimo minuto della partita contro il Como, in attesa, magari, di buone notizie da Napoli. Ma è ovvio che, a otto giorni dalla finale di Champions League, una parte delle attenzioni della truppa nerazzurra siano rivolte a Monaco di Baviera e al PSG. Uno dei casi emblematici è quello di Lautaro Martinez, come scrive la Gazzetta:

"Ci sono pezzi della squadra titolare di Inzaghi non ancora pronti per partire dall’inizio domani contro il Como. Sono giocatori chiavi che lavorano alacremente, ma che hanno in testa più Luis Enrique che Fabregas: Lautaro, capitano e attore protagonista, è il caso di scuola. Dal momento in cui ha terminato la battaglia con il Barcellona su una gamba sola, il Toro ha iniziato a girare la missione bavarese. Ieri è tornato parzialmente in gruppo assieme a Davide Frattesi, un altro che ha griffato quella semifinale: la vittoria sul Barça resta finora il momento più emozionante dell’intero film".