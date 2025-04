Piano ad hoc ad Appiano Gentile per il pieno recupero di capitan Lautaro Martinez dopo il forfait di ieri nel derby d'andata di Coppa Italia. Il Toro non vede l'ora di tornare a disposizione, ecco le ultime sulle sue condizioni dal Corriere dello Sport.

"Niente derby, ma mirino puntato sul Parma. Ieri sera, Lautaro ha dovuto fare da spettatore. Ci sarà al ritorno. Ma, soprattutto, in ottica nerazzurra, sarà a disposizione per il match di andata con il Bayern (ieri Kompany era in tribuna a San Siro). Per arrivarci nelle migliori condizioni, però, servirà staccare una sorta di tagliando sabato pomeriggio a Parma.