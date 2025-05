Dopo aver fatto il tifo per l'Inter dalla tribuna, Lautaro Martinez è pronto a rientrare e ha messo nel mirino, ovviamente, la finale di Champions League. Il capitano ha seguito un programma di recupero per tornare al top e il rientro è vicino.

"Il Toro sta scaldando i motori: la sua personalissima road to Monaco è entrata nel vivo e altri, significativi passi sono attesi nelle prossime quarantott’ore. Perché ieri mattina Lautaro era la buona notizia che circolava in carne e ossa ad Appiano. L’argentino ha lavorato a parte ma sul campo, dettaglio tutt’altro che trascurabile perché fa da apripista a quello che succederà a breve. Tra oggi e domani il capitano tornerà ad allenarsi in gruppo, poi sarà un conto alla rovescia per il rientro in campo, fissato per venerdì sera a Como.