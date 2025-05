Anche Skysport ha parlato, all'indomani della vittoria col Verona, della situazione dei nerazzurri in vista di Inter-Barcellona. "Da Pavard - ha spiegato Matteo Barzaghi - oggi è arrivato un buon segno perché ha cominciato a lavorare con il gruppo. Parliamo di un problema alla caviglia e bisognerà capire quale sarà la sua reazione al lavoro di oggi e domani. Saranno importanti i cambi di direzione contro Rafinha, se starà bene partirà dall'inizio il francese altrimenti sarà Bisseck a partire da titolare, ha dimostrato di poter fare bene anche in gare così complicate anche se è più giovane del francese che resta da monitorare".

Corsa contro il tempo per quanto riguarda Lautaro che sta provando a mettersi a disposizione nella gara con il Barcellona. L'argentino non si è visto in campo, ha lavorato a parte. Tutto rimandato a domani. Esiste la possibilità che lui ci sia e va monitorato ora per ora perché non c'è lesione ma non si vuole correre il rischio si faccia ulteriormente male. Se domani si rendesse conto che la prova del campo gli darà la minima possibilità di esserci allora ci sarà. È generoso e altruista e proverà a dare una mano alla squadra. Resta la speranza di averlo. Altrimenti pronto Taremi.