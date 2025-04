Per il derby di ieri non ce l'ha fatta ma per sabato pomeriggio a Parma Lautaro Martinez vuole esserci. Almeno per essere in panchina

Marco Macca Redattore 3 aprile 2025 (modifica il 3 aprile 2025 | 14:16)

Per il derby di ieri non ce l'ha fatta ma per sabato pomeriggio a Parma Lautaro Martinez vuole esserci. Almeno per essere in panchina, in modo da fare un rodaggio a gara in corso in vista dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. Il Giorno fa il punto della situazione rispetto alle condizioni dell'argentino:

"La certezza non c’è, la probabilità alta sì. Parma-Inter, diversamente dal derby di Milano di ieri sera, dovrebbe avere tra i protagonisti Lautaro Martinez. Almeno in distinta, non da titolare magari, ma comunque pronto per entrare all’occorrenza e rodare al punto giusto il motore in vista della sfida col Bayern Monaco dell’8 aprile. L’argentino si trascina un risentimento al bicipite femorale sinistro dalla partita contro l’Atalanta, è poi partito per l’Argentina ma è stato rispedito indietro dal ct una volta appurato che non avrebbe potuto giocare contro Uruguay e Brasile".