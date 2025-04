La sua assenza rappresenta un duro colpo per il Barcellona nel momento più delicato della stagione , con la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid in programma sabato prossimo, la semifinale di Champions League contro l’Inter e il Clásico di Liga previsto per l’11 maggio.

Lewandowski, almeno in linea di principio, è da considerarsi fuori per il doppio confronto di Champions, e il suo rientro potrebbe avvenire nella sfida contro il Madrid a Montjuïc dell'11 maggio. Tuttavia, non c’è ancora alcuna certezza: nei pronostici più ottimisti si proverà a recuperarlo per il ritorno a Milano.