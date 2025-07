L'obiettivo di mercato dell'Inter si è infortunato ieri in allenamento, non dovrebbe essere nulla di grave. La data del rientro

Mentre procede spedita la trattativa tra Inter e Atalanta, Lookman si è invece dovuto fermare per un piccolo problema muscolare. L'attaccante si è fermato in allenamento e dovrà recuperare prima di riprendere ad allenarsi.

Per un po’ dovrà comunque fare terapie a Zingonia visto che ieri ha conosciuto l’esito degli esami al polpaccio, dopo che mercoledì aveva sentito un dolorino: piccola lesione di primo grado al gemello, recupero previsto in 2-3 settimane, che potrebbero essere pure meno se i muscoli di Lookman reagiranno bene. Non c’è stato un comunicato ufficiale atalantino anche perché è il momento di tenere i toni bassi ma, in ogni caso, non sarà un infortunio così a condizionare la trattativa tra due club arroccati su fronti opposti.