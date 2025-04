Brutte notizie in casa Barcellona per Robert Lewandowski. L'infortunio avuto dall'attaccante polacco non è proprio di poco conto e dovrà rimanere ai box per qualche partita. Lewandowski ha riportato una "lesione al muscolo semitendinoso della coscia sinistra", fa sapere il club blaugrana. "Il suo ritorno in squadra - prosegue il comunicato - sarà deciso in base ai suoi progressi". I catalani sabato prossimo dovranno giocare la finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, a Siviglia, e poi mercoledì 30 aprile ospiteranno l'Inter nella gara di andata delle semifinali di Champions League.