Robert Lewandowski ha fatto scattare l’allarme in casa Barcellona. A una settimana dalla finale di Coppa del Re contro il Real Madrid, in programma allo stadio La Cartuja, l’attaccante polacco è stato costretto a lasciare il campo per infortunio durante la partita di sabato contro il Celta, giocata al Montjuïc. Al minuto 76, Lewandowski si è toccato il muscolo ischiocrurale della gamba sinistra e ha subito guardato verso la panchina chiedendo il cambio.

Nel suo entourage non regna l’ottimismo: c’è il timore che non riesca a recuperare in tempo per la finale di Coppa del Re e addirittura la sua presenza nelle semifinali di Champions contro l’Inter potrebbe essere a rischio. Secondo le prime stime, l’attaccante potrebbe restare fermo dalle due alle tre settimane.