Redazione1908 5 aprile - 15:54

Il Bayern Monaco non ha specificato per quanto tempo resterà fuori Jamal Musiala, infortunatosi ieri sera in Bundesliga al muscolo tendineo del ginocchio sinistro, ma una lesione del genere solitamente comporta una pausa di sei-otto settimane, il che compromette seriamente la fine della stagione.

Il gioiello del calcio tedesco salterebbe le ultime sei partite della Bundesliga, la doppia sfida dei quarti di finale di Champions League contro l'Inter e l'eventuale semifinale contro Barcellona o Borussia Dortmund. La finale della Champions League è prevista per il 31 maggio all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Con la nazionale tedesca, Musiala è in forte dubbio per la Nations League Final 4 di inizio giugno in Germania, con una semifinale contro il Portogallo il 4 giugno e una possibile finale quattro giorni dopo. Il Mondiale per club, a cui parteciperà il Bayern, inizierà il 15 giugno e terminerà il 13 luglio negli Stati Uniti