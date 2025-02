Antonio Conte perde il difensore per infortunio

Nuovo infortunio per il Napoli. In vista del momento clou della stagione e con lo scontro scudetto all'orizzonte contro l'Inter, Antonio Conte perde Pasquale Mazzocchi. "Nel corso dell'allenamento di ieri Pasquale Mazzocchi ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra . Mazzocchi ha già iniziato l'iter riabilitativo", il bollettino del club.

Come riporta il Mattino, Mazzocchi si aggiunge a una lunga lista: Spinazzola e Olivera stanno per rientrare, Neres è ancora out, Buongiorno è rientrato con la Lazio. L'esterno napoletano salterà la sfida al Como di domenica e sono da valutare i tempi di recupero che possono variare tra le 2 e le 4 settimane.