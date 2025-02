Al gol di Marko Arnautovic contro la Lazio, nel match di Coppa Italia disputato ieri sera a San Siro, tutta la panchina lo ha raggiunto per abbracciarlo. Un nugolo di braccia, carezze e pacche a festeggiare una vera e propria perla. C'era anche Marcus Thuram, che sta recuperando dall'infortunio e che scalpita per riprendersi il suo posto in campo. Intanto l'attaccante non fa mancare la sua presenza anche fuori dal campo e sui social per una battuta o per un incoraggiamento. Il Tikus è un giocatore che fa squadra. Sempre.