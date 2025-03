Per la trasferta del Dall'Ara è atteso anche il rientro di Scott McTominay, assente ieri a causa di una forte sindrome influenzale. L'ex United si è accomodato in tribuna durante Napoli-Milan, ma non mancherà per la gara del prossimo lunedì contro il Bologna. Insomma, Conte recupera i pezzi. Una buona notizia per il Napoli in vista del rush finale scudetto.