Sky – Neres salterà almeno le tre prossime gare del Napoli

A Napoli era atteso il comunicato sulle condizioni di David Neres ed è arrivato. L'esito parla di lesione distrattiva del soleo della gamba sinistra per il giocatore di Conte. A Skysport, l'inviato Ugolini ha parlato di stagione in pratica quasi finita dato che mancano cinque gare alla fine del campionato.

"Non una buona notizia per l'allenatore e il giocatore brasiliano. Non si parla forse di stagione finita, ma probabilmente Neres salterà le prossime tre gare. Lo staff medico proverà a recuperarlo per le ultime due gare del campionato, ma le prossime tre Conte dovrà fare a meno dell'esterno brasiliano ed era una notizia nell'aria dopo lo sfogo dell'allenatore per il problema che si è manifestato alla vigilia della gara col Monza", ha spiegato l'inviato del canale satellitare.