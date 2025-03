"Una cattiva notizia per il Bayern diventa automaticamente una buona nuova per l’Inter, prossima rivale nei quarti di Champions. A maggior ragione se la notizia riguarda Neuer. Il portiere tedesco si è fermato nuovamente. Già infortunatosi per uno stiramento del polpaccio nell’andata di Champions contro il Bayer Leverkusen, per ieri era fissato il rientro in allenamento. Il guaio, per il tecnico Kompany, è che nel corso della seduta Neuer ha accusato nuovamente un fastidio nella stessa zona, segnale evidente che il recupero non era stato completato", si legge su La Gazzetta dello Sport.