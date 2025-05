Il francese ritorna in gruppo dopo l'infortunio e si candida per una maglia da titolare per il ritorno della semifinale col Barcellona

Andrea Della Sala Redattore 5 maggio 2025 (modifica il 5 maggio 2025 | 08:34)

Buone notizie dall'infermeria dell'Inter in vista della semifinale di domani sera contro il Barcellona a San Siro. Capitan Lautaro ci sarà, ma non sarà l'unico rientro importante per Inzaghi. Il tecnico dovrebbe recuperare anche Pavard.

"Non solo Lautaro. Perché la giornata di ieri ha portato buone notizie anche sul fronte Pavard, l’altro grande infortunato di Inzaghi. Il francese, che contro la Roma aveva rimediato una distorsione alla caviglia già ieri ha svolto buona parte dell’allenamento insieme con i compagni. Oggi, al pari di Lautaro, il difensore è atteso al rientro definitivo in gruppo, così da prenotare anche lui una maglia da titolare. Per Inzaghi non è un rientro di poco conto: dalle parti del francese graviterà infatti Raphinha, uomo molto pericoloso come si è visto anche nella gara del Montjuic, quando Pavard non c’era", riporta La Gazzetta dello Sport.