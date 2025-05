"Lautaro a Monaco guiderà dunque l’Inter dei sogni, la migliore della casa: dovrebbero essere gli 11 titolarissimi, la formazione disegnata da Simone su un foglio di Appiano a inizio anno. È uguale in tutto e per tutto a quella salita in cima alla seconda stella nella stagione precedente, ma in questa il tecnico nerazzurro l’ha avuta solo a intermittenza. Per questo, in vista di Monaco, in casa Inter monitorano con attenzione anche la dimensione della caviglia malconcia di Benji Pavard: ieri il francese ha lavorato di nuovo a parte, proprio perché non si sente sicuro nell’appoggio e nelle sterzate, e poi forzare in campionato con una finale di Champions alle porte non è consigliabile. Per fortuna, c’è tempo e spazio per recuperare per bene e fare in modo che il francese giochi al suo posto contro i connazionali.