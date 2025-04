Rientri per Dumfries e Zielinski, certificati già dagli ingressi con la Roma, e anche per Thuram. Le brutte notizie per Inzaghi arrivano dalla difesa: la distorsione di Pavard lo terrà fuori nella gara d'andata col Barcellona, come rivelato in anticipo dalla redazione di Fcinter1908.

"Le buone notizie non erano all’ordine del giorno. La distorsione alla caviglia sinistra che aveva costretto Benjamin Pavard a uscire dopo una manciata di minuti di Inter-Roma non autorizzavano ad aspettarsi miracoli. E, puntualmente, gli esami strumentali ai quali il difensore francese si è sottoposto ieri mattina hanno confermato quanto era già nell’aria domenica pomeriggio. Pavard oggi non partirà con la squadra per Barcellona, domani Inzaghi dovrà fare a meno di lui. La situazione verrà valutata giorno dopo giorno. La speranza concreta a questo punto è che Pavard possa recuperare in tempo per il ritorno della semifinale con il Barcellona, in programma il 6 maggio a San Siro", scrive La Gazzetta dello Sport.