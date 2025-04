Se Inzaghi ha potuto rimettere in campo Dumfries e Zielinski, ha perso una pedina importante in vista della Champions: Pavard

Giornata negativa per l'Inter quella di ieri. La sconfitta con la Roma a San Siro ha fatto perdere il primato in classifica. Ma non è l'unica nota negativa in casa nerazzurra. Se Inzaghi ha potuto rimettere in campo Dumfries e Zielinski, ha perso una pedina importante in vista della Champions: Pavard.