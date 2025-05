"Il francese si è fermato domenica scorsa, per una distorsione alla caviglia sinistra che lo ha costretto a lasciare il campo contro la Roma dopo un quarto d’ora e gli esami strumentali hanno confermato che non sarebbe stato disponibile per la trasferta in casa del Barça. Pavard ha tifato per i compagni a distanza e adesso proverà comunque a rimettersi in sesto per il secondo atto contro la squadra di Flick: la sua situazione verrà valutata quotidianamente dallo staff medico dell’Inter".