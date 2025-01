Atalanta, tegola Scalvini: si deve operare alla spalla sinistra

Il difensore che era tornato a disposizione da novembre dopo l'operazione al crociato si è fatto male in Champions

Era rientrato in campo a novembre dopo un lungo stop dovuto ad un'operazione al crociato fatta a giugno del 2024. Giorgio Scalvini dovrà fermarsi di nuovo. Il difensore dell'Atalanta si era fatto male nella gara di Champions contro il Barcellona. Era uscito in barella per un problema alla spalla e le sue condizioni avevano destato preoccupazione.