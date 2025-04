Al Dall'Ara, in una partita cruciale nella corsa scudetto (il Napoli sarà impegnato sul campo del quasi retrocesso Monza), a fare coppia con Lautaro Martinez potrebbe essere Marko Arnautovic, apparso in grandissima forma nelle ultime uscite e arma in più in questo finale di stagione, in cui i nerazzurri inseguono ancora il sogno Triplete.