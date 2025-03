Sky – Inter, sospiro di sollievo: per de Vrij nulla di preoccupante, le ultime

Simone Inzaghi e l'Inter, in attesa di conferme dagli esami previsti per domani, possono tirare un sospiro di sollievo

Simone Inzaghi e l'Inter, in attesa di conferme dagli esami previsti per domani, possono tirare un sospiro di sollievo relativamente alle condizioni di Stefan de Vrij che ieri, nel riscaldamento prepartita prima di Inter-Feyenoord, aveva accusato un fastidio fisico che lo aveva messo fuori causa.

Secondo ultime indiscrezioni di Sky Sport, per il difensore olandese non ci sarebbe nulla di preoccupante: de Vrij, infatti, prima della partita non si sentiva a posto fisicamente, dopo aver accusato un piccolo fastidio nella rifinitura ad Appiano, e Inzaghi non ha voluto rischiarlo.