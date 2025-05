Doppie sedute, tantissimo lavoro aggiuntivo, e speranza che cresce. Lautaro Martinez ci crede, e sta facendo di tutto per tornare a disposizione

Doppie sedute, tantissimo lavoro aggiuntivo, e speranza che cresce. Lautaro Martinez ci crede, e sta facendo di tutto per tornare a disposizione di Simone Inzaghi per la partita più importante della stagione dell'Inter. Domani sera, a San Siro, i nerazzurri si giocano l'accesso alla finale di Champions League a Monaco di Baviera e il capitano vuole fare anche l'impossibile per esserci.