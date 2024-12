"Allenamento finito. Attenzione su Dimarco e Barella usciti ieri dall'Olimpico con qualche problemino. Per l'esterno solo crampi, quindi nulla di preoccupante. Barella sta meglio, non verrà effettuato nessun esame perché si tratta solamente di un affaticamento. Situazione da monitorare, ma nulla di preoccupante. Magari sarà già in panchina con l’Udinese, difficilmente scenderà in campo. Segnali positivi per Inzaghi", riporta Sky Sport.