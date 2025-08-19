Rafael Leao non prenderà parte a Milan-Cremonese, prima partita dei rossoneri nel campionato di Serie A 2025-26. A riferirlo è Sky sport.

"Rafael Leao ha rimediato un trauma elongativo al polpaccio destro nella gara contro il Bari. Il giocatore, dunque, non sarà a disposizione per la partita contro la Cremonese e verrà valutato in vista della trasferta di Lecce".