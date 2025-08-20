Dopo un consulto in seguito all'infortunio accusato nell'amichevole contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku ha deciso di non operarsi

Come riferisce Sky Sport, l'attaccante belga ha deciso di optare per la terapia conservativa e starà fuori per 3-4 mesi: