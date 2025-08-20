FC Inter 1908
Sky – Napoli, Lukaku ha deciso di non operarsi: ora terapia conservativa, fuori 3-4 mesi - immagine 1
Marco Macca Redattore 

Dopo un consulto in seguito all'infortunio accusato nell'amichevole contro l'Olympiacos, Romelu Lukaku ha deciso di non operarsi alla lesione alla coscia sinistra.

Sky – Napoli, Lukaku ha deciso di non operarsi: ora terapia conservativa, fuori 3-4 mesi- immagine 2
Getty Images

Come riferisce Sky Sport, l'attaccante belga ha deciso di optare per la terapia conservativa e starà fuori per 3-4 mesi:

Lukaku
Getty Images

"L’ex giocatore del Chelsea non sarà inserito nella lista Champions League. Dopo la visita sostenuta nel pomeriggio, Lukaku, di comune accordo con il Napoli, ha deciso di non operarsi. Rimarrà fuori tra i 3 e i 4 mesi", si legge su gianlucadimarzio.com.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)

