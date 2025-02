Non arrivano buone notizie per Antonio Conte. Nei minuti finali dell'ultima partita giocata al Maradona contro l'Udinese si è fermato Neres

Non arrivano buone notizie per Antonio Conte. Nei minuti finali dell'ultima partita giocata al Maradona contro l'Udinese si è fermato Neres per un problema muscolare.